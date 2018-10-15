Скончался бывший глава минобороны Украины Валерий Шмаров

Киев, , 15:20 — REGNUM На Украине умер бывший министр обороны страны Валерий Шмаров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор сайта «Спейс-Информ» Ника Митра.

Профессор ушёл из жизни 14 октября. Ему было 73 года. Причина смерти пока не сообщается. Также не уточняется, где и когда будет похоронен общественный деятель.

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Уроженец села Жолоби Томашпольского района Винницкой области Валерий Шмаров в 1966 году окончил Киевский техникум радиоэлектроники, затем в 1972 году получил второе высшее образование в Киевском государственном университете им. Шевченко. С 1988 по 1992 год руководил Жулянским машиностроительным заводом Министерства авиационной промышленности СССР. Также Шмаров участвовал в разработке первой национальной космической программы Украины.

На должность министра обороны Украины он был назначен в 1994 году и занимал этот пост до середины лета 1996 года. С 2005 по 2017 год руководил Аэрокосмическим институтом Национального авиационного университета.

Шмаров — лауреат Государственной премии Украины, доктор технических наук, профессор.