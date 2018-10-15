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В Петербурге побит абсолютный рекорд тепла, продержавшийся 129 лет

Общество

Температура воздуха превысила +18 градусов

В Петербурге побит абсолютный рекорд тепла, продержавшийся 129 лет
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исаакиевский собор

Санкт-Петербург, 15 октября 2018, 15:20 — REGNUM  В понедельник, 15 октября 2018 года, в Санкт-Петербурге установлен абсолютный рекорд температуры для этого дня за всю историю метеорологических наблюдений в городе.

«Температура воздуха достигла рекордных +18 °С, перекрыв исторический максимум дня (+17,2°С в 1889 году)», — сообщило «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Итоговое значение температуры воздуха за сегодняшний день будет известно в 21:00 мск.

«Температура воздуха продолжает ползти в верх, уже 18,6 гр.», — добавил на своей странице в соцсети главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ранее он сообщил журналистам, что в ближайшие дни начнется неуклонное похолодание, и уже через неделю, 22 октября, в петербургском регионе возможно выпадение первого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально теплая для октября погода в минувшее воскресенье привела к столпотворению в петербургских и пригородных парках.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургскому региону дали всего неделю до первого снега

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