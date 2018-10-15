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Иностранным гражданам разрешат покупать квартиры в Казахстане

Общество

Иностранцам разрешать покупать квартиры площадью не менее 100 квадратных метров

Астана, 15 октября 2018, 15:20 — REGNUM  Министерство по инвестициям и развитию Казахстана опубликовало проект концепции законопроекта по вопросам жилищных отношений, согласно которому иностранцам предоставят право на покупку жилья в республике. Соответствующий проект документа опубликован на сайте «Открытые нормативно правовые акты».

Действующее законодательство Казахстана не позволят иностранцам, временно пребывающим в республике, иметь в собственности жилье и земельные участки.

Разрешение на продажу жилья будет действовать только в Алма-Ате и Астане. Кроме того, иностранцам разрешать покупать квартиры площадью не менее 100 квадратных метров. Данными условиями могут воспользоваться только страны Организации экономического сотрудничества и развития и Евразийского экономического союза.

Как сообщал ИА REGNUM, департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана установил, что в Актюбинской области на жилищном рынке слабо развит конкуренция.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан: рынок жилья в Актюбинске имеет слаборазвитую конкуренцию

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Рынок жилья
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