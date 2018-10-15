Больше миллиона человек посетили автосалон «Mondial de l'auto — 2018»

Париж, , 15:15 — REGNUM Парижский автосалон «Mondial de l'auto — 2018» посетили больше миллиона человек, сообщает Agence France Presse.

«Тот факт, что посещаемость автосалона в 2018 году превысила миллион человек, нас очень радует, потому что в этот раз выставка длилась на пять дней меньше обычного», — заявил Жан-Клод Гирот, генеральный куратор автосалона в Париже.

По просьбе производителей, организаторы автосалона решили сократить продолжительность мероприятия с 16 до 11 дней, которое отметило в этом году 120-летие.

При этом, в последние годы Парижский автосалон потерял импульс, также, как и все крупные западные автосалоны. Несколько ведущих брендов отказались от участия в салоне в этом году, таких как Volkswagen, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Ford, Nissan, Volvo и Mitsubishi. А это около 40% европейского автомобильного рынка.

Напомним, автомобильный салон «Мondial de l'auto — 2018» проходил в Париже с 4 по 14 октября. За день до официального открытия его посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

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