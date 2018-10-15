Италия подозревает Францию в тайной пересылке мигрантов

Рим, , 15:11 — REGNUM Фургон, принадлежащий французской жандармерии, пересек границу с Италией и высадил на ее территории, в лесу, нескольких, как минимум двух, мигрантов африканского происхождения, сообщает в понедельник, 15 октября, Il Messaggero со ссылкой на источники в МВД.

Информацию уже успел прокомментировать глава ведомства Маттео Сальвини: по его словам, будет проведена тщательная проверка, в частности, глава МВД уже попросил министра иностранных дел Энцо Моаверо Миланези потребовать объяснений у французского посла.

«Может ли быть, что Франция Макрона использует собственную полицию для тайной пересылки мигрантов? Если кому-то кажется, что Италию можно использовать как общеевропейский лагерь беженцев, нарушая законы, границы и договоры, он сильно ошибается», — написал Сальвини на своей странице в Twitter.

Ранее французские лидеры неоднократно обвиняли правительство Италии в «бесчеловечном» отношении к мигрантам. Итальянские власти в ответ обвинят Париж в лицемерии: французские власти любят поговорить о необходимости помогать мигрантам, но сами никого принимать не хотят.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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