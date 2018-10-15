Чтобы лучше слышать и видеть, чиновники Ярославля потратят 3 млн рублей

Ярославль, , 14:58 — REGNUM Для большого зала мэрии Ярославля купят четыре больших телевизора и оборудуют его конгресс-системой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Центр информационных технологий города Ярославля», общая стоимость оборудования — 3,3 млн рублей.

Как пояснили нашему корреспонденту в мэрии города, до этого телеэкраны в большой зал приносили специально, чтобы демонстрировать во время заседаний наглядную информацию. Теперь закупят четыре телевизора диагональю 65 дюймов — то есть экран будет 80 см высотой и почти полтора метра длиной.

Кроме того, Большой зал мэрии оборудуют беспроводной конгресс-системой — это комплект аудиооборудования, состоящий из центрального блока, нескольких дискуссионных пультов для проведения заседаний, слушаний. Дискуссионные пульты располагаются на столах участников заседания. Начальная стоимость конгресс-системы — 3 млн рублей, телевизоров — 309 тыс рублей. Закупят их на средства бюджета города Ярославля на 2018 год по статье «Модернизация и обновление программно — аппаратного комплекса для технического сопровождения совещаний и мероприятий, проводимых мэрией города Ярославля» перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие единого информационного пространства» на 2018 — 2020 годы.