После отравления детей школу Екатеринбурга закрыли на карантин

Екатеринбург, , 14:51 — REGNUM В Екатеринбурге школа №83 закрыта на карантин. Об этом говорится на сайте образовательного учреждения.

«С 15 октября 2018 года объявлен карантин. Учебные занятия приостановлены сроком на 1 неделю», — говорится в сообщении.

Также на сайте размещены задания, которые школьникам предстоит выполнять во время карантина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько учащихся этой школы заболели. Медики полагают, что у них острая кишечная инфекция.

Известно о четверых заболевших детях из разных классов. Заболевание изолированы. Прокуратура и Роспотребнадзор ведут проверки.

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