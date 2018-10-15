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После отравления детей школу Екатеринбурга закрыли на карантин

Общество

На неделю

После отравления детей школу Екатеринбурга закрыли на карантин
Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна
Карантин

Екатеринбург, 15 октября 2018, 14:51 — REGNUM  В Екатеринбурге школа №83 закрыта на карантин. Об этом говорится на сайте образовательного учреждения.

«С 15 октября 2018 года объявлен карантин. Учебные занятия приостановлены сроком на 1 неделю», — говорится в сообщении.

Также на сайте размещены задания, которые школьникам предстоит выполнять во время карантина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько учащихся этой школы заболели. Медики полагают, что у них острая кишечная инфекция.

Известно о четверых заболевших детях из разных классов. Заболевание изолированы. Прокуратура и Роспотребнадзор ведут проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: В школе Екатеринбурга отравились несколько детей

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