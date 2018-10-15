Действия патриарха Варфоломея назвали «разбойническими» и «бесправными»

Москва, , 15:02 — REGNUM Синод Русской православной церкви определит контуры всеправославного будущего. Об этом 15 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

«Можно с очевидностью говорить, что ровно в эти минуты постоянные и временные члены священного синода работают над общим документом, который будет определять дальнейшие контуры нашего всеправославного будущего, — сказал он. — Именно сегодня будет дана оценка всем бесправным и разбойничьим действиям, которые в последнее время совершил Константинопольский патриархат. Нам нужно дождаться. Несколько часов потребуется, чтобы прийти к общему решению. Есть общее понимание всего того, что происходит. У каждого есть свои акценты, которые надо учесть».

Кроме того, Волков отметил, что перед началом Синода его члены встречались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, по словам Волкова, «полностью поддержал Русскую православную церковь и сказал о том, что путь раскола — «не наш путь».

Также пресс-секретарь оценил политику Константинопольского патриархата как политику усиления раскола и разделения.

Напомним, что 15 октября Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) проводит в Минске заседание, ключевой темой которого станет оценка решений Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии Украине.

Как сообщала пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, ответ на действия Константинопольского патриархата «будет адекватным и жёстким».

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