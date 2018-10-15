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Блогер Навальный рассказал о вызове к следователю по делу о клевете

Общество

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в 2016 году по заявлению бывшего сотрудника МВД

Москва, 15 октября 2018, 14:37 — REGNUM  Блогеру Алексею Навальному собираются предъявить обвинения по уголовному делу о клевете, возбужденному в 2016 году, об этом он рассказал в своем блоге.

«Сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу», — написал блогер.

По его словам, речь идет об уголовном деле, возбужденном в 2016 году по заявлению бывшего сотрудника МВД Павла Карпова по ч.5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).

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Напомним, Карпов обвиняет Навального в том, что он неоднократно публиковал в своем блоге недостоверные материалы, порочащие его честь и достоинство. В итоге суд установил, что информация, публикуемая Навальным, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Навальный был в очередной раз приговорен к административному аресту на 20 суток за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия»).

Стоит отметить, что блогера регулярно задерживают, а затем суд назначает ему административный арест за систематические нарушения закона о массовых собраниях и митингах.

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Дела Алексея Навального
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