Водителей предупредили о взрывных работах на трассе Мишуково – Снежногорск

Мурманск, , 14:29 — REGNUM С 15 по 17 октября запланированы взрывные работы в районе 3−4 км автомобильной дороги Мишуково — Снежногорск, сообщает телекомпания ТВ-21. Они будут проводиться с 14:15 до 15:30 все три дня.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Жителей призывают воздержаться от походов в лес и посещения кладбища вблизи места проведения работ с 13:00 до 16:00, так как радиус опасной зоны по разлёту кусков горной массы составляет до 500 м. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.

Во время производства взрывных работ подаются звуковые сигналы (сирена): один продолжительный сигнал — предупредительный. Он подаётся при вводе опасной зоны, радиус опасной зоны не менее 500 м. Два продолжительных — боевой; по этому сигналу проводится взрыв. Три коротких — отбой; окончание взрывных работ.