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В Соликамске прошел смотр-конкурс убежищ на предприятиях

Общество

Победителями признаны сооружения цехов магниевого завода

Соликамск, Пермский край, 15 октября 2018, 14:27 — REGNUM  Защитные сооружения двух цехов Соликамского магниевого завода приняли участие в городском смотре-конкурсе, который уже стал традиционным «соревнованием» предприятий городского округа. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба завода.

«Среди защитных сооружений вместимостью 150 человек, первое место заняло встроенное защитное сооружение V-го класса цеха №16», — говорится в сообщении.

Второе место заняло встроенное защитное сооружение V-го класса цеха №1. По итогам смотра начальникам цеха были вручены награды. В настоящее время указанные убежища заявлены и на краевой смотр-конкурс.

Добавим, защитное сооружение гражданской обороны является убежищем, способным выдерживать определенную величину избыточного давления ударной волны. Сооружения V класса (A-V) выдерживают давление 0,5 кГ/см2.

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Гражданская оборона
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