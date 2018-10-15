В Подмосковье провели монтаж систем безопасности на крупных автовокзалах

Красногорск, , 14:49 — REGNUM Мострансавто завершило работы по оснащению шести автовокзалов Московской области современным оборудованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании 15 октября. Монтаж систем безопасности проведен на автовокзалах в городских округах Клин, Коломна, Серпухов, Электрогорск, Кашира и Балашиха.

Как заявил заместитель генерального директора Мострансавто Игорь Кононюк, в данных городах пассажиропоток на вокзалах наиболее интенсивный. Например, в Коломне он превышает 1000 человек в сутки, что относит объект к первой категории опасности.

«Чем больше скопление людей на объектах транспортной инфраструктуры, тем более жесткие меры безопасности необходимы. Поэтому для оснащения в первую очередь были выбраны шесть самых крупных автовокзалов. Современными системами безопасности будут оборудованы вокзалы и в других муниципалитетах региона», — сообщил Кононюк.

Данные меры направлены на обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Автопарк оборудован видеокамерами, спутниковой навигацией и другими устройствами.

«Для безопасности, конечно, важно не только наличие технических средств, но и уровень подготовки персонала, обслуживающего автобусные маршруты. Поэтому мы регулярно проводим учения и тренировки по обеспечению транспортной безопасности, в том числе с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и других оперативных специальных служб», — отметил Кононюк.

Напомним, в октябре 2018 года в силу вступил приказ министерства транспорта России, согласно которому инспектора Ространснадзора во время рейса или перед его началом вправе проверить любой автобус на соответствие правилам транспортной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Мострансавто заявило о полной готовности школьных автобусов к новому учебному году. Все автобусы, которые будут задействованы в школьных перевозках, прошли техническое обслуживание и контроль, а также комплексную химчистку салонов.

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