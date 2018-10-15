Защита Мамаева подала апелляционную жалобу на арест футболиста

Москва, , 14:19 — REGNUM Защита футболиста «Краснодара» Павла Мамаева подала апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Об этом рассказал адвокат Игорь Бушманов, 15 октября сообщает «Чемпионат».

"Мы подали апелляционную жалобу на решение суда об аресте Павла. Ждём решения в самое ближайшее время», — сказал Бушманов.

Напомним, 8 октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин избили несколько человек в центре Москвы. В результате оба были арестованы, суд избрал им меру пресечения в виде ареста до 8 декабря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отец Мамаева извинился за сына и заявил, что его поведению нет никакого оправдания.

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