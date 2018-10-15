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В Калининграде отремонтируют набережную озера Поплавок

Общество

Мэрия города объявила для подрядчиков конкурс

Калининград, 15 октября 2018, 14:18 — REGNUM  На сайте госзакупок объявлен открытый аукцион на выполнение работ по восстановлению разрушенного покрытия и берегоукрепления на территории зоны отдыха озера Поплавок, сообщила сегодня, 15 октября, пресс-служба администрации Калининграда.

Проектной документацией предусмотрен ремонт покрытия из тротуарной плитки, укрепление откосов ажурной газонной плиткой и устройство водосбросных сооружений из лотков в откосах, восстановление газонов, ремонт покрытия из террасной доски.

На проведение восстановительных работ на озере Поплавок из бюджета Калининграда выделено почти 3 млн рублей. Аукцион запланирован на 22 октября 2018 года. Отобранный по конкурсу подрядчик должен будет выполнить все ремонтные и восстановительные работы до конца 2018 года.

Озеро Поплавок (неофициально называется Хлебное) — один из центральных водоёмов города, расположен в Октябрьском районе, рядом с улицами Энгельса, Чапаева, проспектом Мира и Каштановой аллеей.

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Городское благоустройство
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