В Калининграде отремонтируют набережную озера Поплавок

Калининград, , 14:18 — REGNUM На сайте госзакупок объявлен открытый аукцион на выполнение работ по восстановлению разрушенного покрытия и берегоукрепления на территории зоны отдыха озера Поплавок, сообщила сегодня, 15 октября, пресс-служба администрации Калининграда.

Проектной документацией предусмотрен ремонт покрытия из тротуарной плитки, укрепление откосов ажурной газонной плиткой и устройство водосбросных сооружений из лотков в откосах, восстановление газонов, ремонт покрытия из террасной доски.

На проведение восстановительных работ на озере Поплавок из бюджета Калининграда выделено почти 3 млн рублей. Аукцион запланирован на 22 октября 2018 года. Отобранный по конкурсу подрядчик должен будет выполнить все ремонтные и восстановительные работы до конца 2018 года.

Озеро Поплавок (неофициально называется Хлебное) — один из центральных водоёмов города, расположен в Октябрьском районе, рядом с улицами Энгельса, Чапаева, проспектом Мира и Каштановой аллеей.