Петербургскому региону дали всего неделю до первого снега

Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Несмотря на аномально теплую погоду текущих дней, уже через неделю, 22 октября, в петербургском регионе возможно выпадение первого снега. Автомобилистам следует заранее поменять колеса на своих машинах на зимний вариант. Об этом заявил журналистам 15 октября главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«С 20 октября начнется настоящий холод. К 22−23 октября мы придем к ситуации, когда выпадет первый снег на территории Ленинградской области», — цитирует Колесова «Петербургский дневник».

Специалист пояснил, что в предстоящие дни из-за низких ночных температур на дорогах появится наледь. Поэтому автомобилистам не стоит откладывать визит в шиномонтаж для замены летней резины на зимнюю.

«С 25 октября будет заметно понижаться средняя температура воздуха, к концу месяца мы ожидаем снег», — добавил синоптик.

В 2017 году снежный покров в регионе сформировался уже 26 октября.

Как сообщалось, в эти дни Петербург наслаждается почти летним теплом. В воскресенье, 14 октября температура воздуха днем достигла +18,1 градуса. Это всего на 0,1 градуса меньше абсолютного рекорда для 14 октября, зафиксированного в 1889 году.

В настоящее время в Петербурге также необычайно тепло — плюс 17,8 градуса. Но уже 16 октября будет не более 14 градусов тепла, и затем похолодание продолжится.

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