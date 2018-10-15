В Британии кошка спасла хозяйку от рака

Ньюкасл, Великобритания, , 14:12 — REGNUM Жительница британского города Ньюкасл Анджела Тиннинг рассказала изданию Metrо о том, как ее кошка Мисси спасла ей жизнь.

По словам женщины, несколько лет назад домашний питомец начал странно себя вести, например, лежать у нее на груди, хотя обычно кошка не любила ластиться. Позже Тиннинг обратила внимание, что в этой области испытывает боль. В больнице врачи обнаружили у нее предраковые клетки и провели операцию по их удалению.

Спустя два года история повторилась, кошка снова начала вести себя необычайно ласково. Женщина вновь обратилась в больницу, после диагностики у нее обнаружили начальную стадию рака. Тиннинг удалили молочные железы, однако врачи отметили, что если бы она обратилась немного позже, ситуация могла быть хуже.

Хозяйка призналась, что очень благодарна Мисси и зарегистрировала ее в качестве кандидата на звание «Кошка года».

Как сообщало ИА REGNUM, дарить цветы из домашнего сада научилась кошка жительницы Канады Элли Хэмилтон. По ее словам, каждый день она получает букет от кошки в знак взаимной любви.

Читайте подробнее: В Канаде владелица кошки каждый день получает от нее цветы в подарок