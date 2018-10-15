Константинопольский патриарх приревновал к РПЦ – Михаил Делягин

Москва, , 14:08 — REGNUM Позиция Константинопольского патриарха Варфоломея напоминает позицию государственного служащего Турецкой республики, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 15 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с возможным предоставлением автокефалии Украинской православной церкви.

«В Турции есть очень интересные правила по отношению к религии, — сказал Делягин. — Священник получает лицензию на проповедь и заработную плату от государства. И, если он что-то не то говорит, лицензию отзывают. Таким образом, хотя мы и привыкли к тому, что Варфоломей — руководитель всего православия, в реальности его позиция напоминает позицию государственного служащего Турецкой республики. Ему подчиняются по всему миру порядка 30 монастырей. Это на 700 с лишним монастырей меньше, чем существует в Русской православной церкви. Русская православная церковь при всех её недостатках стала большой и существенной, так что люди, у которых есть 30 монастырей, начинают ревновать. Что сделал Варфоломей? Он восстановил ставропигию. Пока все украинские церкви не объединятся, автокефалии им не видать как своих ушей. Будет действовать другой режим — «что твоё, то моё». Речь идёт о прямом подчинении Константинопольскому патриарху. Это захват территории, но не Филаретом, а Варфоломеем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Андрей Новиков назвал «лжепатриархом» главу Константинопольского патриархата Варфоломея.

«Самые страшные вещи начнутся после вмешательства, теперь уже можно говорить, лжепатриарха Варфоломея, который нарушил все каноны православной церкви, отпал от неё», — заявил Новиков.

По его словам, он ожидает решения Синода Русской православной церкви о прекращении всякого общения и участия в любых таинствах вместе с Константинополем.

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