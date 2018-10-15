Активист «Трезвой России» подвергся повторной провокации в Дагестане

Махачкала, , 14:02 — REGNUM Госпитализированный в Центральную городскую больницу города Хасавюрт в Дагестане активист движения «Трезвая Россия» Ян Иванов подвергся повторной провокации. Для обеспечения зашиты общественника, было принято решение перевезти его в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября рассказал сам пострадавший.

После того, как в больнице активисту были наложены швы и убраны частички раздроблённой носовой кости, он был помещен в приемный покой. По словам Иванова, в 05:30 задержанный ранее хозяин магазина Руслан А. был привезён в больницу сотрудниками Хасавюртовского горотдела. По мнению собеседника, дебошир специально заявил, что ему тоже была нанесена травма, чтобы не ночевать в отделении полиции. Позже, устроившего побоище владельца магазина положили в соседнюю с активистом палату.

«Они пытались ломиться в мою палату. Для чего? Видимо, чтобы спровоцировать в очередной раз меня», — говорит общественник.

Напомним, 13 октября активисты движения «Трезвая Россия» и журналисты телеканала ГТРК «Дагестан» организовали антиалкогольный рейд в Новолакском районе республики. Общественники производили закупку алкогольной продукции позже времени, предусмотренного законом, и просили сотрудников полиции зафиксировать данный факт. Когда журналисты попытались снять на камеру рейд в магазине «Оазис», на них напали сначала хозяйка магазина, а затем её муж и сын.

В ходе потасовки руководитель дагестанского движения трезвенников Шамиль Алиев получил переломом носа, а координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов — сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, хозяин магазина был задержан сотрудниками полиции за причинение вреда здоровью представителям общественной организации. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений». Однако пострадавшие, по их словам, будут просить переквалифицировать обвинение на статью 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

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