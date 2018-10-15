Сладкий праздник: исполком Заинска закупит новогодние подарки на 2,4 млн

Заинский район, Татария, , 13:42 — REGNUM Новогодние подарки для дошколят и школьников Заинского района Татарии закупят на аукционе 29 октября 2018 года. Начальная цена лота составляет более 2,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиками тендера выступают управление образования исполнительного комитета Заинского муниципального района, детские сады и школы, в целом 33 заказчика. Начальная цена лота — 2 421 865,26 рубля, для оплаты будут задействованы средства районного бюджета. Для каждого заказчика требуется от 11 до 5 108 подарков, цена за один подарок определена в районе 348,1 рубля.

В составе 5 108 подарков, заказанных управлением образования, должен быть сок 200 гр, два ломтика шоколадного бисквитного десерта, мармелад, сдобно-песочное печенье-сэндвич с начинкой в индивидуальной упаковке, 50 гр молочного шоколада с начинкой, конфеты разного вид — от суфле в шоколаде до шоколадных медальонов. Также в подарок входит открытка-поздравление с логотипом заказчика.

Для дошкольных образовательных учреждений планируется поставить 2877 подарков. Сок в их составе не планируется, вместо него будет национальный десерт чак-чак в индивидуальной упаковке.

Напомним, в Казани новогодние сладкие подарки закупили в середине ноября 2017 года. В результате торгов лот с начальной цены свыше 32,117 млн рублей подешевел почти вдвое — до 18,467 млн рублей. На эту сумму частный предприниматель выразила готовность поставить 128 470 сладких подарков, обойдя на торгах крупную торговую сеть ООО «Бахетле-1».

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