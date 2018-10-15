Министр по делам семьи Италии: Миграция размывает нашу идентичность

Рим, , 13:33 — REGNUM Министр по делам семьи правительства Италии Лоренцо Фонтана заявил, что правительство должно помогать молодым семьям и стимулировать рождаемость, а не поддерживать миграцию, передает La Repubblica в понедельник, 15 октября.

Миграция «разбавляет идентичность», считает министр. Фонтана отметил, что политические силы страны заняли полярные позиции в этом вопросе, и между теми, кто считает, что для развития страны нужно помогать молодежи и рождаемости, и теми, кто предлагает сделать ставку на миграцию, идет настоящая «битва».

Эта битва касается не только тех пяти лет, которые должно находиться у власти нынешнее правительство — от ее исхода зависит будущее страны, уверен Фонтана.

Секретарь бывшей правящей Демократической партии Маурицио Мартина в ответ обвинил правительство в расизме и призвал к проведению национальной антирасистской акции. Сторонники властей это обвинение отвергают, по их мнению, призывы к сохранению собственной идентичности вовсе не подразумевают негативного отношения к другим идентичностям. Помогать мигрантам, полагают в правительстве, надо не в Европе, а «у них дома».

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