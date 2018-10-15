В Казахстане сообщили о причинах внедрения подушевого финансирования школ

Астана, , 13:35 — REGNUM Подушевое финансирование в школах Казахстана вводится для привлечения частных инвестиций в образование, заявила депутат Сената парламента республики Дарига Назарбаева на встрече с директорами и преподавателями средних образовательных учреждений Алма-Аты. Об этом 15 октября сообщает издание Zakon.kz.

По мнению сенатора, подушевое финансирование показывает высокую эффективность. На встрече также обсуждался вопрос перегруженности школ.

Назарбаева добавила, что подушевое финансирование сформирует условия для создания частных школ в Казахстане. Инвесторы смогут получить от государства по 450 тыс. тенге ($1218) на каждого ученика.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018/2019 учебного года все общеобразовательные школы Астаны перешли на подушевое финансирование. В министерстве образования и науки Казахстана считают, что этот способ финансирования позволит повысить качество образования.

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