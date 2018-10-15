Книгоиздатели просят наказать «Яндекс»

Москва, , 13:17 — REGNUM Компанию «Яндекс» снова ждёт разбирательство в Роскомнадзоре. Жалобу на нарушение интернет-компанией антипиратского законодательства в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), пишет газета «Коммерсантъ».

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Суд отклонил жалобы на «Яндекс» за пиратский контент

Суть претензии в том, что в поисковике «Яндекса» отображаются ссылки на два заблокированных в РФ ещё в 2016 году пиратских сайта, публикующих электронные версии книг — RuTracker и «Либрусек».

Отмечается, что жалоба стала первым официальным обращением в Роскомнадзор, связанным с вступившими в силу в сентябре поправками к КоАП РФ. За выдачу ссылок на сайты с незаконным контентом они предусматривают штраф для юридических лиц в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

В АЗАПИ отмечают, что «Яндекс» может не согласиться с предъявленными претензиями из-за того, что ссылки на заблокированные ресурсы предлагаются рекомендательным алгоритмом поисковика. Кроме того, нужно совершить несколько переходов, прежде чем они станут доступны. Как отметил директор ассоциации Максим Рябыко, если в Роскомнадзоре согласятся с жалобой, а интернет-компания не устранит нарушение, поисковик необходимо будет заблокировать.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Мосгорсуд обязал сервис «Яндекс.Видео» убрать все ссылки на пиратские копии сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа». Позднее заблокировать ссылки на пиратский контент, размещенный на «Яндекс.Видео», постановил Роскомнадзор.

В сентябре 2018 года Мосгорсуд отклонил частные жалобы против «Яндекса» по блокировке пиратского контента российских телеканалов на сервисе «Яндекс.Видео». Без удовлетворения были оставлены жалобы от телеканалов «2×2», ТВ4 и ООО «Парнас медиа».

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