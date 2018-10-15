В Австрии могут отказаться от обязательной терапии смертельно больных

Вена, , 13:17 — REGNUM В Австрии изучается законопроект, согласно которому врачи не обязаны будут любыми медицинскими средствами продлевать жизнь смертельно больных пациентов, пишет газета Kleine Zeitung 15 октября.

В тексте закона говорится, что из «уважения к достоинству» умирающих пациентов врачи могут делать выбор в пользу паллиативной помощи (то есть снятия болезненных симптомов без борьбы с самой болезнью), а не стараться максимально продлить функционирование больных органов путем стрессовой терапии. Каждый подобный случай должен рассматриваться отдельно, и решающими будут пожелания пациента. Эту инициативу одобрили многие представители медицинской профессии.

«Сегодня мы знаем, что пациенты, которые рано выбрали паллиативную помощь для облечения страданий и отказались от мучительной терапии, которая не приносит результата, порой могут жить дольше, и в любом случае, лучше на последнем этапе своей жизни, чем те, кто был изнеможден терапией до последней минуты, — говорит профессор клагенфуртского университета Рудольф Ликар, председатель Австрийского общества анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

По его словам, речь идет о новой гуманизации медицины.

В пояснениях к законопроекту уточняется, что «это ни в коем случае не является правовой основой для эвтаназии, а скорее представляет собой медицинское вмешательство в продолжающийся процесс умирания».

Период изучения законопроекта продлится до 8 ноября.