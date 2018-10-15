Понедельник, 15 Октября 2018 года
14:27:48 МСК

В Австрии могут отказаться от обязательной терапии смертельно больных

Общество

Новый законопроект предлагает ограничиться избавлением пациентов от боли, не подвергая их стрессовой терапии

Вена, 15 октября 2018, 13:17 — REGNUM  В Австрии изучается законопроект, согласно которому врачи не обязаны будут любыми медицинскими средствами продлевать жизнь смертельно больных пациентов, пишет газета Kleine Zeitung 15 октября.

В тексте закона говорится, что из «уважения к достоинству» умирающих пациентов врачи могут делать выбор в пользу паллиативной помощи (то есть снятия болезненных симптомов без борьбы с самой болезнью), а не стараться максимально продлить функционирование больных органов путем стрессовой терапии. Каждый подобный случай должен рассматриваться отдельно, и решающими будут пожелания пациента. Эту инициативу одобрили многие представители медицинской профессии.

«Сегодня мы знаем, что пациенты, которые рано выбрали паллиативную помощь для облечения страданий и отказались от мучительной терапии, которая не приносит результата, порой могут жить дольше, и в любом случае, лучше на последнем этапе своей жизни, чем те, кто был изнеможден терапией до последней минуты, — говорит профессор клагенфуртского университета Рудольф Ликар, председатель Австрийского общества анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

По его словам, речь идет о новой гуманизации медицины.

В пояснениях к законопроекту уточняется, что «это ни в коем случае не является правовой основой для эвтаназии, а скорее представляет собой медицинское вмешательство в продолжающийся процесс умирания».

Период изучения законопроекта продлится до 8 ноября.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить