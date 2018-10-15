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На Украине пытаются развязать религиозную войну – депутат Госдумы РФ

Общество

Алексей Журавлёв предупредил о последствиях той политики, которую проводят Киев и Константинопольский патриарх

Москва, 15 октября 2018, 13:12 — REGNUM  На Украине людей пытаются столкнуть между собой на религиозной почве, уверен депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. Об этом он заявил сегодня, 15 октября, в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Из поместных церквей ещё никто не поддержал решение Константинополя, — сказал Журавлев. — В СМИ прошла информация, что даже католическая церковь не будет поддерживать отношений и восстанавливать связи с Украинской православной церковью Киевского патриархата. Почему так происходит? Потому, что за всё время существования христианства «наелись» религиозных войн. И католики, и православные. Что сейчас происходит [на Украине]? Происходит попытка столкнуть на религиозной почве и развязать религиозную войну».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Минске состоится синод, на котором Русская православная церковь будет решать, как реагировать на вмешательство Константинополя во внутренние дела Русской православной церкви, нарушающее все тысячелетние каноны.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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