Мусорный коллапс в Челябинске: у прокуратуры претензии к правительству

Челябинск, , 13:04 — REGNUM В Челябинской области прокуратура заявила о претензиях к работе чиновников регионального правительства. Об этом областной прокурор Виталий Лопин заявил губернатору Борису Дубровскому, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В частности, претензии возникли к качеству соблюдения чиновниками федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Кроме того, вице-губернатор Сергей Сушков получил предостережение прокуратуры. Именно он курирует вопросы, связанные с обращением на территории региона твёрдых коммунальных отходов. Надзорное ведомство предостерегло его от нарушения в сфере обращения отходов производства и потребления.

Кроме того, прокуратура региона объявила о создании рабочей группы по противодействию нарушениям в сфере обращения с отходами производства и потребления. В неё вошли Сергей Сушков, мэр Челябинска Евгений Тефтелев и другие.

Напомним, вопрос с вывозом мусора из Челябинска особо актуален с 11 сентября. Именно тогда была закрыта городская свалка. Часть подрядчиков после этого отказались вывозить отходы, и властям пришлось заменить их другими.