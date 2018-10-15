Готовы ли власти Украины защитить православные храмы от националистов?

Москва, , 12:59 — REGNUM Атаки украинских радикалов на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата приняли массовый характер, считает политолог, замдиректора украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий. Об этом он заявил сегодня, 15 октября, в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Походы радикалов в храмы на уровне небольших церквей — уже достаточно массовые на Украине, — сказал Песецкий. — Начиная с 2014 года. Пугают и так далее. У меня есть лично знакомые, к которым приходили с ножами и рекомендовали оставить храмы и передать их «Киевскому патриархату». Тысячи людей могут принимать участие в силовых акциях. И вопрос в том, захочет ли власть их остановить? Это будет определяться конъюнктурой. Практика кровопролития при захватах храмов — это общеизвестный факт. К сожалению, то, что мы видим, это ещё и результат того, что украинские медиа накачивают массовое сознание украинцев».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 100 человек, задержанных 14 октября у Киево-Печерской лавры, были отпущены полицией. Среди задержанных были молодые люди, в том числе несовершеннолетние. Отметим также, что ранее возле Киево-Печерской лавры собрались прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), чтобы защитить храм от раскольников. До этого появилась информация, что раскольники хотят силой захватить святыню и подчинить её организации «Киевский патриархат».

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