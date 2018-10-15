«Вдруг кое-кто придумает новые международные санкции»: о выращивании мака

Москва, , 12:45 — REGNUM Поправки Минпромторга в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которым предполагается разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств, поддерживает кандидат медицинских наук, руководитель отдела защиты прав пациентов в АНО «Медицина и право» Константин Емешин. Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность возобновления выращивания опийного мака в медицинских целях, он отметил:

«Безусловно, вопрос выращивания растений, которые могут быть источниками наркотических средств, в России доведен до абсурда — просто «запрещено» и все. Поэтому, конечно, надо установить порядок выращивания в России. А то вдруг кое-кто придумает новые международные санкции и Россия может остаться без наркотических средств. Другое дело, что «дьявол прячется в мелочах», и поэтому важно отработать этот механизм в деталях».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге России согласовали и внесли на рассмотрение в российское правительство законопроект, отменяющий действующий сейчас запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ в медицинских целях. О том, что необходимость в этом давно назрела, говорил, в частности, врач высшей категории Павел Шумихин.

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