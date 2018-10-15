«Кузбасс» — уже культурный бренд: жители региона не против узаконить термин

Кемерово, , 12:27 — REGNUM Коллективы Кемеровской государственной областной филармонии имени Б. Т. Штоколова, центров детского творчества, дворцов культуры, члены Союза писателей Кузбасса и Кемеровского областного отделения Союза художников России поддержали инициативу губернатора региона Сергея Цивилёва о признании названий «Кемеровская область» и «Кузбасс» юридически равноправными. Об этом ИА REGNUM сообщили в совете народных депутатов региона.

Например, по мнению председателя Союза писателей Кузбасса Бориса Бурмистрова, название «Кузбасс» — уже культурный бренд.

«Мы так и зовемся — Союз писателей Кузбасса, журнал «Огни Кузбасса». У нас есть понятия «кузбасская литература», хрестоматия «Кузбасские писатели», библиографический каталог «Писатели Кузбасса», а в стихах и песнях о нашем крае — Кузбасс и Россия всегда звучат гордо», — отметил Бурмистров.

А председатель Кемеровского областного отделения Союза художников России Виктор Коробейников рассказал, что на всех Международных выставках профессионального и изобразительного искусства они «почетно» представляются как художники из Кузбасса.

«Мы любим Кузбасс и горды называть себя кузбассовцами. Многие наши картины и работы посвящены Кузбассу и включают в себя название нашего региона, — подчеркнул Коробейников. — Верим, что официальный термин «Кузбасс» придаст ещё больше значимости нашему региону».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв обратился к жителям региона с предложением обсудить инициативу — сделать равнозначными на всех уровнях два термина — «Кемеровская область» и «Кузбасс».

Он отметил, что во всех официальных документах употребляется название Кемеровская область, но на неофициальном же уровне более популярен Кузбасс. Если большинство жителей области поддержат эту инициативу, то кузбасские власти обратятся к президенту России, чтобы он своим указом внёс соответствующие изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Цивилёв предложил узаконить термин «Кузбасс»