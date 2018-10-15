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В Астане гособвинитель запросил 7 лет тюрьмы для бывшего начальника колонии

Общество

Бывший начальник колонии подозревается в создании благоприятных условий для заключённого

Астана, 15 октября 2018, 12:38 — REGNUM  В Казахстане прокурор запросил семь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности бывшему начальнику учреждения максимальной безопасности, сообщает 15 октября издание Informburo.

Бывший начальник колонии подозревается в создании благоприятных условий для заключённого Талгата Е. Для заместителя начальника прокурор запросил четыре года лишения свободы за пособничество.

По данным следствия, в трех жилых комнатах заключенный имел доступ к сотовой связи, интернету, алкогольным напитками продуктам питания в неограниченном количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября задержан начальник отдела комитета уголовно-исправительной системы МВД Казахстана по подозрению в получении взятки за создание благоприятных условий содержания.

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