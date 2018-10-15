В Китае проверят рекламную деятельность теле‑ и радиокомпаний

Пекин, , 12:20 — REGNUM Государственное управление радиовещания и телевидения КНР запустило трехмесячную кампанию по выявлению и пресечению нарушений законов и норм рекламной деятельности, сообщает 14 октября Синьхуа.

Особое внимание обращается на борьбу с вульгарным, преувеличенным и ложным контентом, а также наносящую вред физическому или психическому здоровью подрастающего поколения — детей и подростков.

Другим критерием считается обязательная трансляция не только коммерческой, но и социальной рекламы, которая считается важной частью ответственной рекламной деятельности.

Приоритетными сферами проверки рекламной деятельности будут считаться фармацевтика, другая медицинская продукция, косметика, а также финансовые продукты.