Понедельник, 15 Октября 2018 года
12:40:46 МСК

В Китае проверят рекламную деятельность теле‑ и радиокомпаний

Общество

В ходе проверочной кампании будут приняты меры по активизации социальной рекламы

Пекин, 15 октября 2018, 12:20 — REGNUM  Государственное управление радиовещания и телевидения КНР запустило трехмесячную кампанию по выявлению и пресечению нарушений законов и норм рекламной деятельности, сообщает 14 октября Синьхуа.

Особое внимание обращается на борьбу с вульгарным, преувеличенным и ложным контентом, а также наносящую вред физическому или психическому здоровью подрастающего поколения — детей и подростков.

Другим критерием считается обязательная трансляция не только коммерческой, но и социальной рекламы, которая считается важной частью ответственной рекламной деятельности.

Приоритетными сферами проверки рекламной деятельности будут считаться фармацевтика, другая медицинская продукция, косметика, а также финансовые продукты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить