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Волгоградским молодым семьям помогут с ипотекой

Общество

В регионе предлагают ввести новые меры поддержки для молодых семей с невысоким доходом

Волгоградским молодым семьям помогут с ипотекой
Кузьма Петров-Водкин. Новоселье. Рабочий Петроград. 1937

Волгоград, 15 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Молодые семьи в Волгоградской области могут получить помощь при оформлении ипотеки. Как сообщила 15 октября пресс-служба администрации региона, в области предлагают ввести новые меры поддержки для молодых семей, которые имеют невысокий доход. В частности, они смогут воспользоваться льготными кредитами на оплату первоначального взноса по ипотеке и получить компенсацию на оплату процентов.

Согласно предложенным поправкам, льготные займы на оплату первоначального взноса на ипотеку смогут получить семьи, в которых возраст и мужа, и жены не превышает 35 лет. Размер льготного кредита — максимально 300 тыс. рублей. Деньги будут давать на пять лет при ставке 3% годовых. При этом, если в течение пяти лет в семье родится ребенок, то от основного долга будет списано 25%, а есть еще один — то еще 25%. Главный критерий для участия в программе — семья должна нуждаться в своем жилье. Программа будет работать только при покупке жилья в новостройках.

Кроме того, администрация региона предлагает снижать и компенсировать молодым семьям часть расходов на оплату процентов по ипотеке. Максимальная компенсация — 15 тыс. рублей в месяц. Такая же помощь будет доступна для многодетных семей.

«В среднем молодая семья сможет получить от 9 до 10 тысяч рублей в месяц или прядка 600 тысяч рублей за весь период компенсации. Таким образом, реальная стоимость кредита для них не превысит 3% годовых», — считают в администрации области.

На заседании в обладминистрации губернатор Андрей Бочаров поручил принять все необходимые нормативные акты уже в ноябре 2018 года, а деньги, необходимые для реализации поддержки, предусмотреть в бюджете на 2019 год.

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Ипотечное кредитование
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