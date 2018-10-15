Перемены во власти, «забытый» фанат ЧМ-2018: тульская неделя

Зоя Емельянова, , 12:55 — REGNUM

Новые инвестиции в экономику Тульской области, изменения в составе правительства региона, спортивные и культурные события минувшей недели с 8 по 15 октября — в обзоре ИА REGNUM.

Перемены в правительстве

Официальная неделя в Тульской области началась с решения об изменениях в составе правительства Тульской области — такой указ губернатор Алексей Дюмин подписал 8 октября. В соответствии с ним в состав правительства введена должность первого заместителя губернатора Тульской области, на которую назначен Вячеслав Федорищев.

Такое решение принято «в целях успешного выполнения стратегических задач развития, поставленных перед регионами президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Указе №204 от 7 мая». В задачи первого замгубернатора входит координация работы всего экономического блока, развития предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

Первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области назначен Валерий Шерин. В его обязанности входит организация деятельности правительства региона, обеспечение эффективной работы органов исполнительной власти, контроль строительной и жилищно-коммунальной сфер, координация деятельности министерства финансов.

Заместитель губернатора Сергей Егоров будет курировать вопросы имущественных и земельных отношений, природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также состояния дорожной сети и транспортного обслуживания. На должность заместителя председателя правительства — министра внутренней политики и развития местного самоуправления назначен Антон Агеев.

Соцсфера разделена на два блока. Демография, спорт, культура, вопросы труда и занятости, а также активного долголетия закреплены за Мариной Левиной, координация молодежной политики, образования и здравоохранения возложены на Оксану Осташко, которая назначена на должность заместителя председателя правительства. Губернатор также поблагодарил Юрия Андрианова, который покинул пост председателя правительства региона, за многолетнюю работу и значимый вклад в развитие региона.

Инвестиции растут

Общий портфель крупных инвестиционных проектов, реализуемых в промышленности Тульской области, превысил 225 млрд рублей. По данным, которые привел 8 октября на совещании у губернатора Алексея Дюмина министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев, большинство этих проектов касаются химической отрасли, а также металлургии.

В числе наиболее крупных проектов — создание нового сталепрокатного производства «Тулачермет-Сталь»: специальный инвестиционный контракт был подписан в этом году. Со своей стороны, рассказал Ломовцев, власти оказывают всестороннюю поддержку инвестору: от льготного растаможивания оборудования и развития транспортной инфраструктуры до подготовки кадров на базе Демидовского колледжа и организации поставок полувагонов. Благодаря содействию со стороны главы региона решены вопросы заемного кредитования, обеспеченности коксующимся углем и маршрутизации готовой продукции. Сейчас идут пусконаладочные работы прокатного стана, в декабре начнет работать уникальная конвертерная печь. Новые производства запускаются в химической промышленности: в сентябре на «Щекиноазот» начался выпуск метанола, аммиака, диметилового эфира. При этом долгосрочная инвестиционная программа предприятия предполагает вложение около 120 млрд рублей.

«Мы в числе первых десяти регионов создали свой региональный фонд, подписали соглашение о взаимодействии, начали совместное финансирование проектов. За два года при участии Фонда было поддержано семь инвестиционных проектов на сумму 2,3 млрд рублей. В дальнейшем они принесет региону 9 млрд рублей и будет создано 320 рабочих мест», — рассказал Дмитрий Ломовцев.

Отдельное внимание в регионе уделяют запуску инвестпроектов по выпуску гражданской продукции на предприятиях ОПК: на «Октаве» — по производству микрофонов и наушников, на Туламашзаводе — по инструментальному производству. Также принято решение о создании в Тульской области на базе Алексинского химического комбината нового порохового производства.

«Это важное для региона решение. Нужно продумать перечень мероприятий, которые необходимо реализовать правительству Тульской области», — сказал Алексей Дюмин.

Кстати, на минувшей неделе, 10 октября в Новомосковске состоялась торжественная церемония закладки камня в ознаменование начала строительства логистического центра компании Procter & Gamble. Инвестиции в проект составят более 2,7 млрд рублей, предполагается создание порядка 500 рабочих мест.

Не только промышленность

На минувшей неделе в Москве открылся крупнейший агропромышленный форум года — Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2018». Эта выставка ежегодно собирает агропроизводителей со всех концов страны и является не только демонстрацией достижений сельского хозяйства, но площадкой для создания новых и укрепления имеющихся контактов, привлечения новых инвестиций.

В этом году делегация Тульской области привезла с «Золотой осени» сразу несколько крупных инвестиционных договоренностей. Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское» Александр Гильмуллин подписали соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено вложение в модернизацию производственных мощностей хозяйства 500 млн рублей. Инвестиции будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных и перерабатывающих мощностей, строительство энергетического центра, а также модернизацию парка сельскохозяйственной техники.

Кроме того, глава региона подписал соглашение с президентом ООО «АПХ «Мираторг» Виктором Линником по строительству в Тульской области двух новых овцеводческих комплексов. Этот проект станет уже третьим проектом «Мираторга» в регионе. Речь идет об инвестициях в экономику региона 6 млрд рублей и создании 150 рабочих мест.

«Практически все наши инвесторы получили льготное кредитование по ставке от 1,5 до 4%. Это необходимый и реально работающий механизм. Мы делаем все для привлечения в Тульскую область новых инвестиций и повышения экспортного потенциала региона», — сказал Алексей Дюмин.

Еще 500 млн рублей в строительство новых птицеводческих ферм в Тульской области планирует вложить компания «Авиаген», которая продолжит развивать птицеводство в Ясногорском районе, также успешно работающая в регионе. Расширяться планирует и ООО «Спасское» в Новомосковске: сейчас площадь сельскохозяйственных угодий предприятия составляет почти 12,5 тыс. гектаров. В 2019 году за счет приобретения новых земельных участков посевная площадь увеличится до 17,6 тыс. гектаров. Общий объем инвестиций планируется в сумме 500 млн рублей. Кроме того, в регионе появится новая молочная ферма и будет реализован проект по возделыванию льна — соответствующее соглашение заключено с ООО «Родниковое поле» на сумму инвестиций 250 млн рублей.

Проверенные партнеры

Еще одна новость этой недели — расширение сотрудничества между Тульской областью и Белоруссией. Протокол заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Тульской области был подписан в Могилеве 12 октября, сообщило управление пресс-службы региона.

В 2017 году товарооборот между Белоруссией с Тульской областью составил 167 млн долларов США. Принято решение о дальнейшем наращивании объемов товарооборота и углублении производственно-кооперационных связей, в том числе в реализации совместных научных и научно-технических проектов. Стороны намерены укреплять партнерство в промышленности в целях развития кооперации и внедрения импортозамещающей продукции.

В числе приоритетных направлений названа поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства: речь идет о содействии по поставкам и реализации потребительских товаров, в том числе с помощью ярмарочной торговли. Будут укрепляться связи между торгово-промышленными палатами Республики Беларусь и Тульской области.

Приехать на чемпионат мира и остаться в Туле

В конце минувшей недели все СМИ облетела история 19-летнего конголезца Самюэля. Молодой человек приехал в Россию еще в июне, на чемпионат мира по футболу. В России он познакомился с девушкой, около двух месяцев жил в Москве — до тех пор, пока его не обокрали: он остался без денег и даже паспорта болельщика. Возлюбленная исчезла. Несколько раз, описывает историю молодого человека Myslo, его избивали на улицах Москвы, и от беспомощности и обиды он шел пешком несколько дней без цели и направления. Обнаружили его рядом с деревней Кошкино Заокского района Тульской области местные жители, они же приютили несчастного иностранца и рассказали его историю.

В МВД об иностранце уже знают: здесь занимаются сбором необходимых справок для отправки его на родину. Деньги и продукты собирают волонтеры. Восстановить документы, как выяснилось, можно только в Конго, а билет туда стоит около 60 тыс. рублей. При этом посольство уже отказалось оплачивать дорогу незадачливому туристу. Сейчас в соцсети создана группа, где рассказывается об истории Самуэля. Пока о сборе средств речь не идет, но, пишет Myslo, не исключено, что будет открыт фонд помощи Самуэлю.

«Все будет хорошо»

Еще одна обсуждаемая тема прошлой недели, также связанная с футболом, не обошла Тульскую область. Речь идет о скандале с российскими футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Напомним, они стали фигурантами уголовного дела о групповом хулиганстве — их обвиняют в участии в нападении на водителя ведущей Первого канала, а также на чиновника Минпромторга. В итоге они по решению суда были отправлены на два месяца под арест.

История широко обсуждается в СМИ, на телевидении, в соцсетях. Не остались в стороне и коллеги Кокорина и Мамаева из тульского клуба «Арсенал». Как пишет Myslo, Кантемир Берхамов, Гиа Григалава, Анри Хагуш и Сергей Ткачёв выступили со словами поддержки в адрес спортсменов.

«Все будет хорошо!» — написал Кантемир Берхамов на своей странице в инстаграм под фотографией Кокорина.

«Сань, держись! Все будет хорошо! В скором времени все станет на свои места», — написал Сергей Ткачёв.

Пять боксеров из Тульской области

Пять боксеров из Тульской области проводят бои на чемпионате России, об этом сообщил 14 октября портал Спорт71.

Чемпионат России по боксу проходит в Якутске, Тульскую область представляют пять спортсменов, в том числе — бронзовый призер прошлогоднего турнира Степан Хитарян. В первый день чемпионата четыре тульские спортсмены провели свои поединки, но только один сумел преодолеть первый круг турнира.

«Несокрушимая и легендарная»

9 октября в Туле, в городском выставочном зале, начала работу выставка «Несокрушимая и легендарная». Художественно-выставочный проект создан департаментом культуры Министерства обороны России в рамках Дней армейской культуры и приурочен к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.

«Мы храним память о героизме защитников нашего Отечества. На выставке представлены лучшие военные произведения, запечатлевшие подвиги наших воинов», — сказал глава региона Алексей Дюмин, ставший одним из первых посетителей выставки.

На выставке, сообщило управление пресс-службы облправительства, представлены работы разных жанров и видов искусства. Среди них картины Студии военных художников имени М. Б. Грекова, плакаты из фондов Центрального музея Вооруженных Сил РФ. В экспозиции присутствуют и работы современных художников, написанные в Сирии, а также фотовыставка «Армия России».

В проект «Несокрушимая и легендарная» вошли более 50 живописных и графических работ, а также предметов декоративно-прикладного искусства, созданных министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Пейзажные зарисовки времен года, скульптуры, выполненные из поваленных стихией деревьев и березового капа, металлические фигуры животных — все они показывают красоту и богатство родной земли, которую берегут защитники Отечества. Выставка уже побывала в Красноярске, республиках Тува и Хакасия. В Туле она будет работать до 4 ноября.