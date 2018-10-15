Авиакомпания S7 получила первый в России Boeing 737 MAX

Москва, , 11:59 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines получила первый в России лайнер нового поколения Boeing 737 MAX, сообщает 15 октября пресс-служба перевозчика.

«Boeing 737 MAX начнет выполнять полеты уже на этой неделе, первыми оценить новый лайнер в парке S7 Airlines смогут пассажиры рейсов из Новосибирска в Москву и Читу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего до 2020 года авиакомпания заказала 11 самолетов Boeing 737 MAX.

Воздушное судно рассчитано на перевозку 176 пассажиров, из них восемь в бизнес классе и 168 — в экономическом. Кресла оборудованы специальными держателями для мобильных устройств и оснащены розетками с разъемом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полета.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing создаст до пяти разных моделей семейства MAX. Первые поставки 737 MAX-9 начались в 2018 году, розничная цена модели составляет $116,6 млн.

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