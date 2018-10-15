Посольство США извинилось за срыв «вечеринки с котами и пижамами»

Канберра, , 12:23 — REGNUM Посольство США в Канберре извинилось за «тестовую ошибку» перед получателями рассылки от ведомства. Сотрудник случайно отправил им электронные письма с приглашениями на несуществующую встречу и фотографией кота в пижамном костюме Куки-монстра и с печеньем в лапах, сообщает The Guardian.

https://www.instagram.com/p/BgvKuIFnTYu/

На фотографии изображён кот по кличке Моррисон, у которого есть популярный аккаунт в Instagram. Сколько людей получили письма с питомцем — неизвестно. Советник по связям с общественностью Гэвин Сандволл пояснил в следующем письме, что ошибку допустил новый сотрудник, который тестировал систему рассылки. Он извинился перед всеми, кто не смог попасть на «вечеринку с котами и пижамами».

Тем временем над ошибкой пошутили сотрудники посольства США в Новой Зеландии.

https://twitter.com/usembassynz/status/1051674111712186368

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