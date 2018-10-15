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Калуга – Марс: в музее Циолковского прошел фестиваль для школьников

Общество

Специалисты представили ученикам интерактивные лекции

Калуга, 15 октября 2018, 11:53 — REGNUM  Четвертый техно-фестиваль космической тематики для школьников «Земля — Луна, Калуга — Марс» прошел в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (Калуга), сообщает 15 октября пресс-служба Калужского государственного университета.

Отмечается, что мероприятие посетили несколько десятков учеников, а поддержку в проведении мероприятия оказал волонтерский отряд НЭОС КГУ им. К. Э. Циолковского.

«На фестивале прошли программы технической направленности и мастер-классы. Специалисты ракетно-космической отрасли провели интерактивные лекции», — говорится в сообщении.

Партнерами фестиваля выступили госкорпорация Роскосмос, Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуги, компания «Роботрек» (Калуга).

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