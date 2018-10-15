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Владимирский омбудсмен назвала ложью информацию о травмах заключенных

Общество

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области проинспектировала Владимирский централ

Владимир, 15 октября 2018, 11:48 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова опровергла информацию о том, что во Владимирском централе 20 осужденных нанесли себе травмы в знак протеста. По словам омбудсмена, информация в СМИ — вброс и ложь.

Уполномоченный посетила Владимирский централ 12 октября, сообщила пресс-служба аппарата. Людмила Романова осмотрела корпуса, камеры, а также провела беседы с заключенными. В результате информация о нанесении заключенными себе травм не подтвердилась.

«Уполномоченный выразила возмущение распространением лжи, ранящей родных и близких людей, отбывающих наказание во Владимирском централе. Призвала родственников заключённых доверять только проверенной информации», — сообщили в пресс-службе.

Ранее правозащитники сообщили о том, что 20 заключенных Владимирского централа нанесли себе травмы в знак протеста. В УФСИН по Владимирской области опровергли эту информацию. Напомним, до этого в колонии несколько заключенных держали голодовку.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирское УФСИН опровергло информацию о травмах у 20 заключенных

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