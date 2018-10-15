10 туристических проектов Тамбовщины вышли в финал федерального конкурса

Тамбов, , 11:47 — REGNUM Десять событий Тамбовской области стали лауреатами регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards. Итоги были объявлены в рамках восьмой международной Покровской ярмарки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Тамбове назвали имена лауреатов регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Лучшими в различных номинациях признаны десять событий, которые прошли Тамбовской области, и они будут представлены на финале Russian Event Awards.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках восьмой Покровской ярмарки. Перед началом основатель премии Russian Event Awards Геннадий Шаталов выразил благодарность региональному управлению культуры и архивного дела и лично губернатору Александру Никитину за высокую организацию этого мероприятия и прекрасную возможность вновь побывать на ярмарке.

«Все, кто сегодня посетил это прекрасное событие, убедились: Покровская ярмарка — самая большая и самая лучшая в России!» — отметил Геннадий Шаталов.

Из 135 проектов-финалистов, которые представили накануне 26 российских регионов, лучшими стали сразу десять событий Тамбовской области. Четыре фестивальных проекта заняли первые места. В номинации «Лучшее детское туристическое событие» победил фестиваль котовской Неваляшки. В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» отмечен фестиваль «Песни над Цной». Лучшим спортивным туристическим событием признан мичуринский аэрофестиваль. Лучшим проектом в области популяризации событийного туризма стал фестиваль мичуринского яблока.

Второе место в номинации «Лучшая идея туристического события» заняла школа туристической анимации «РеАнимация», третье — праздник «У Мичурина в саду». Игры «Атмановские кулачки» и фестиваль «Вишневый сад» заняли второе место в номинации «Лучшее этнокультурное туристическое событие».

Специальный диплом «За сохранение и продвижение культурно-исторического наследия» вручили фестивалю авторской песни «Там, под Лысой горой». А семейный праздник «Гомзяковская ромашка» удостоен диплома «За сохранение семейных ценностей».

Все проекты, занявшие призовые места, а также фестиваль «Там, под Лысой горой» и праздник русского сарафана прошли в общенациональный финал премии Russian Event Awards — 2018. Напомним, финал пройдёт 24−27 октября в Нижнем Новгороде.

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