Российские дипломаты проверяют сообщение об аресте в Париже уроженцев Чечни

Париж, , 11:44 — REGNUM Российские дипломаты во Франции проверяют информацию о задержании 23 выходцев из Чечни. Сообщение о задержании опубликовали французские СМИ, откуда и получило эту информацию дипломатическое представительство РФ, пишет РИА «Новости».

Напомним, 23 уроженца Чечни были задержаны в ходе спецоперации в пригороде Парижа, в департаменте Сен-Сен-Дени, сообщила 14 октября газета Le Figaro. По данным издания, задержанные занимались преступным бизнесом, собирая дань с водителей грузовиков, которые следовали из Восточной Европы в Париж.

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Сумма, которую якобы требовали рэкетиры с граждан Польши, Молдавии и Украины за право въехать в Париж, составляла 200 евро. По данным СМИ, у задержанных были изъяты крупные денежные суммы и оружие. Ежемесячный доход от преступного бизнеса составлял до 200 тысяч евро.

В настоящее время сведений о том, являлись ли задержанные гражданами Франции или России, нет. Также нет данных о их связях с террористическими организациями.