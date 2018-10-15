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В школьных столовых Астаны установят камеры видеонаблюдения

Общество

Во многих школах место приготовления пищи открыто

Астана, 15 октября 2018, 11:41 — REGNUM  В 2019 году в школьных столовых Астаны установят видеокамеры для наблюдения за ходом приготовления блюд, сообщает 15 октября агентство Tengrinews. kz со ссылкой на руководителя отдела образования Астаны Ануара Жангозина.

По его словам, в настоящее время при наличии санитарной книжки родители могут зайти на кухню и проконтролировать процесс приготовления блюд. Во многих школах место приготовления пищи открыто.

Жангозин отметил, что управление образования может заставить директоров школ расторгнуть договоры с некоторыми поставщиками продукции в случае, если бракеражные комиссии найдут нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в школе-лицее №85 Астаны были обнаружены просроченные продукты, которыми питались школьники начальных классов. Данный факт был обнаружен родителями. Управление образования организовало встречу с поставщиком, который пообещал исключить подобные нарушения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане школьники лицея питались просроченными продуктами

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