В Ярославле дети будут ездить на паровозе

Ярославль, , 11:34 — REGNUM На Ярославской детской железной дороге появился ретро-поезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по работе со СМИ Северной железной дороги.

Узкоколейный паровоз серии Гр-332, выпущенный в 1951 году на заводе в Бабельсберге (Германия), с 1986 года стоит на территории Ярославской детской железной дороги. Руководство Северной железной дороги приняло решение дать памятнику вторую жизнь. В феврале его сняли с постамента и отправили на ремонт.

В 2018 году его отремонтировали в Петербурге, а в конце сентября паровоз вернулся в Ярославль.

«Обкатка паровоза производилась в течение 6 дней и завершена успешно. Паровоз ведет состав из 5 вагонов. Для обкатки в Ярославль приезжала бригада машинистов-паровозников из Санкт-Петербурга. В качестве топлива использовались дрова. В следующем сезоне паровоз будет задействован в прогулочных рейсах на Ярославской детской железной дороге. Запланировано обучение машинистов Северной железной дороги для работы на паровозе. До окончания обучения управлять паровозом будут приглашенные специалисты», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в отделе по работе со СМИ СЖД.

Принято решение, что новый сезон детской железной дороги весной 2019 года откроет ретро-поезд.