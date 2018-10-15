Вне закона: в Тюмени подростку без разрешения нанесли татуировку

Тюмень, , 11:37 — REGNUM В Тюмени разбираются с нанесением татуировки несовершеннолетнему в одном из антикафе. Посетители здесь предоставляют услуги, оплачивая лишь время пребывания. И не всегда посетители имеют законную лицензию на услуги, которые предоставляют. Школьнику, к примеру, нанесли тату, не спросив возраст и разрешение от родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Огромный латинский крест на руке сына возмутил близких школьника. Когда они пришли в тайм-кафе, или иначе антикафе, то татуровщика уже и след простыл. В местных СМИ отмечают, что за татуировку подросток отдал 8,5 тыс. рублей. Сейчас того, кто без ведома родителей нанёс ему вечный рисунок, разыскивает полиция.

Владельцев антикафе привлечь к ответственности невозможно: они по сути предоставляют помещение на время. Кто из бывающих здесь фрилансеров предоставляет какие услуги, они не в курсе.

Родители школьника написали заявления в полицию, Роспотребнадзор, а также в прокуратуру, где им посоветовали обратиться в суд для взыскания суммы за услугу, оказанную без разрешения законных представителей подростка. Кроме того, они могут взыскать с татуировщика компенсацию за моральный и материальный ущерб.

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