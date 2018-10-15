Глава Болгарии сделал заявление в связи с убийством журналистки Мариновой

София, , 11:22 — REGNUM Убийство тележурналистки Виктории Мариновой выявило значительный уровень недоверия к правовой системе Болгарии. Об этом заявил президент страны Румен Радев. Об этом сообщает trud.bg.

Читайте также: В Болгарии прошли похороны убитой журналистки Мариновой

МВД Болгарии: следователи рассматривают все версии убийства журналистки

Глава государства призвал сотрудников правопорядка раскрыть это преступление.

«Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы продемонстрируют […] что такие преступления в Болгарии эффективно раскрываются и наказываются по всей строгости закона», — заявил Радев.

Ранее по теме: Мать подозреваемого в убийстве болгарской журналистки: это сделал он

Как сообщало ИА REGNUM, ведущая регионального телеканала TVN, журналистка Виктория Маринова была убита в городе Русе на севере Болгарии 6 октября. По данным полиции, женщину ударили по голове, а затем задушили. Кроме того, полицейские заявили, что погибшая подверглась сексуальному насилию. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них — профессиональная деятельность Мариновой. Известно, что она занималась расследованием возможного хищения финансовых средств из фондов Евросоюза.

9 октября подозреваемого в убийстве журналистки задержали в Германии. Это 21-летний Северин Красимиров. Он уже дал своё согласие на экстрадицию. Ранее мать Красимирова заявила, что он сам признался ей в совершении убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадры с места убийства журналистки в Болгарии появились в сети