На развитие пригорода Астаны выделят $284 млн

Астана, , 11:24 — REGNUM В рамках комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, до 2020 года предусмотрена реализация 194 мероприятий на общую сумму 105 млрд тенге ($284 млн). Об этом 15 октября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на ответ председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева депутатам Мажилиса парламента Казахстана.

Комплексный план направлен на инфраструктурное развитие населенных пунктов. Сагинтаев отметил, что на реализацию данных целей с 2015 по 2018 год было выделено 24,3 млрд тенге ($65,6 млн).

Напомним, 19 сентября группа депутатов Мажилиса парламента Казахстана в своем обращении на имя Бакытжана Сагинтаева отметила, что тысячи жителей пригорода Астаны вносят вклад в развитие города и нуждаются в улучшении условий жизни.

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