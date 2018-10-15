Ярославские власти объяснили, почему закрывают отделение больницы в Тутаеве

Тутаев, Ярославская область, , 11:15 — REGNUM Департамент здравоохранения Ярославской области подтвердил информацию о закрытии коек сестринского ухода на левом берегу Тутаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отделение закрывается, потому что не может получить лицензию. Десять коек несколько лет назад были переведены из поселка Константиновский взамен закрывшегося на левом берегу Тутаева терапевтического отделения.

Для оказания этого вида помощи требуется лицензия на паллиативную помощь. Однако, помещение, где находятся сестринские койки, не соответствуют тем санитарным и противопожарным нормам, которые обязательны при получении данного вида лицензии», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов.

Власти предлагают жителям компенсацию.

«Принято решение койки вернуть обратно в отделение сестринского ухода в поселке Константиновский, а на месте освободившейся площади дополнительно развернуть койки дневного стационара, где граждане будут получать квалифицированную многопрофильную медицинскую помощь, а не узконаправленную паллиативную. Количество дополнительных коек дневного стационара сейчас просчитывается руководством медицинского учреждения. Никто из сотрудников сокращен не будет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов.

Глава администрации района Дмитрий Юнусов сообщил корреспонденту ИА REGNUM «, что 17 октября состоится встреча с жителями.

«Мы встретимся с жителями Левобережья и все их опасения выслушаем. Надо узнать конкретику: что им необходимо — но в любом случае койки дневного стационара остаются, люди могут получать бесплатную медицинскую помощь, идет разговор о том, чтобы одну палату сестринского ухода закрыть. Но это не медицинская помощь. Это когда пожилой человек, за которым нет ухода, размещается в уходе и за ним ухаживают санитары. Кормят, следят за ним, возможно, даже без оказание медицинской помощи», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Пока что активистов левобережной части Тутаева такой вариант не очень устраивает. Ведь в дневном стационаре могут лечиться только жители города, при этом с легкими заболеваниями. А в случае более тяжелой болезни придется ехать или на правый берег, или в Константиновский.

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