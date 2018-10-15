Евкуров потребовал обеспечить безопасность участников митинга в Магасе

Магас, , 11:13 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал обеспечить безопасность участников протестного митинга в столице республики. Пригласив на совещание секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Дзейтова, первого заместителя прокурора республики Тимура Воробьева, главу МЧС Руслана Колоева, министра здравоохранения Марем Арапханову, мэра Магаса Беслана Цечоева, он обсудил ситуацию в районе, где проходит митинг, и поручил принять меры к тому, чтоб жизни людей, участвующих в акции, ничего не угрожало.

По его словам, обеспечить безопасность и порядок на митинге — это обязанность властей. Поэтому на месте, где он проходит, должны дежурить все время карета скорой помощи, пожарные, которые должны проверять безопасность горелок, которыми пользуются митингующие для обогрева.

«На митинге мы наблюдаем стариков, женщин и детей, их безопасности ничего не должно угрожать», — потребовал Евкуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, протестный митинг в столице Ингушетии проходит с 4 октября. Жители республики выступают против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, подписанном 26 сентября главами обеих республик. Несогласные с переделом территории граждане, считают, что республика потеряла от этого соглашения важные территории.

После ратификации этого соглашения парламентом региона 4 октября они вышли на центральную площадь Магаса на несанкционированный митинг. С 8 октября правительство региона согласовало проведение протестной акции, но уже на новом месте — на проспекте имени Идриса Зязикова. Она продлится до 17 октября.

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