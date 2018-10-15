Почти треть британских военных имеют проблемы с лишним весом — СМИ

Лондон, , 11:02 — REGNUM По статистике британского министерства обороны, практически каждый третий военнослужащий Соединенного Королевства имеет проблемы с лишним весом. Об этом пишет Daily Mail.

По сведениям издания, в 2018 году у почти 18 тыс. британских военных было диагностировано ожирение. Из этих 18 тыс. порядка четырех тысяч случаев зафиксировано у военнослужащих ВВС страны. Всего же избыточный вес имеется почти у 50 тыс. военных Великобритании при общей численности армии в 147 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что три четверти граждан США в возрасте от 17 до 24 лет не могут быть призваны в армию из-за ожирения, проблем со здоровьем, преступного прошлого или необразованности.

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