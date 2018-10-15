«Россия – моя история»: в Ростове-на-Дону открыт исторический парк

Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В ростовском парке имени Островского открыт исторический парк. Мультимедийный комплекс «Россия — моя история» в первый день работы посетили десятки человек.

«Здорово, что теперь появилась возможность видеть, какие события из века в век происходили на нашей Родине. Как в итоге появилось могучее государство Россия, сколько в него было положено судеб, как Россия вставала с колен, когда ей было трудно. Здорово, что сегодня здесь много молодых людей. Мы построили то, что будет работать на будущие поколения», — отметил на церемонии открытия глава региона Василий Голубев.

По его словам, в музее очень ярко представлена региональная составляющая — работают экспозиции на тему донского казачества и культуры Дона.

«Сегодня можно многое узнать и об истории Донского края, и о роли Дона в развитии Российского государства. Экспозиции будут меняться. Здесь может быть представлена история региона, и не в том виде, в каком она сейчас представлена. Например, это может быть история донского казачества, история культуры Дона. Так же, как и история Государства Российского, история Вооруженных сил. Постоянно меняющийся контент, который здесь заложен. И, возможно, это самое главное преимущество перед традиционным музеем», — сказал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что исторические парки «Россия — моя история» — самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в стране, который насчитывает 17 городов. Ранее сообщалось, что к проекту планируют примкнуть Владивосток, Хабаровск, Челябинск, Иркутск, Сургут, Магас, Пятигорск и Псков.