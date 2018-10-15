В 2019 году синоптики Казахстана смогут точнее прогнозировать погоду

Астана, , 11:07 — REGNUM Гидрометеорологическая служба Казахстана сможет давать более точные прогнозы погоды после установки двух новых радаров в 2019 году, сообщает 15 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на директора республиканского государственного предприятия «Казгидромет» Марину Шмидт.

По её словам, в настоящее время казахстанские специалисты проходят обучение в США. Радары будут использоваться для прогноза начала и окончания осадков, прогноза локальных явлений, града, шквалистого ветра и ливневых осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года казахстанские синоптики изменили систему прогноза погоды. Службы «Казгидромет» составляют прогноз не на три месяца, а на неделю.

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