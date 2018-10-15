В бюджете Ярославля нет денег на антитеррористические мероприятия

Ярославль, , 10:50 — REGNUM Прокуратура Ярославля требует от муниципалитета города заложить в бюджете деньги на антитеррористические мероприятия, а именно на установку камер видеонаблюдения и передачу данных в правоохранительные органы. Соответствующее письмо прокурор города Игорь Мокичев направил в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В августе 2017 года региональная антитеррористическая комиссия дала мэрии поручение установить камеры видеонаблюдения в местах массового скопления людей, а также в учреждениях культуры и спорта. Кроме того, местные власти должны были обеспечить передачу данных с камер в полицию.

Как выяснилось, спустя год мэрия почти ничего не сделала. На объектах спорта установлена 31 камера, требуется еще 23. На объектах культуры — 317, нужно 207. Данные с них в полицию не передаются — у учреждений нет соответствующих программ.

Учреждения культуры просили заложить в бюджет 2018 года на эти цели 16,5 млн рублей.

Вместе с тем денежные средства в бюджете г. Ярославля с целью исполнения требований антитеррористического законодательства не предусмотрены», — констатирует в письме городской прокурор Игорь Мокичев.

Прокуратура требует заложить средства как в 2018 году, так и в последующие году. Между тем денег в бюджете Ярославля на это нет. Учреждения культуры, образования и спорта из года в год не могут найти деньги на выполнение многочисленных предписаний МЧС, прокуратуры и других контрольных органов. В полном объеме финансируется только заработная плата.