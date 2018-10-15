Школьники Астаны смогут расплачиваться за обед транспортной картой

Астана, , 10:38 — REGNUM В трех школах Астаны внедрен пилотный проект по оплате школьного питания транспортными картами LRT, сообщает 15 октября издание Informburo со ссылкой на руководителя отдела образования Астаны Ануара Жангозина.

Школьная карта также является пропуском через турникет. Карту можно пополнить через терминалы или в режиме онлайн. Кроме того, родители могут заблокировать покупку некоторых видов продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа заместитель главы Атырауского отдела образования Ерлан Кабденов заявил, что в 36 школах Атырау будет запущен пилотный проект по внедрению системы контроля доступа школьников через специальные карточки.

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